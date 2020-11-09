BOLOFF'tan yaylalarda keşif gezisi - Son Dakika

Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (BOLOFF) tarafından 2021 yılında yapılacak olan organizasyonlarla ilgili keşif gezisi düzenlendi.

BOLOFF Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yeterince etkinlik yapamadıklarını, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu söyledi.

Bölgenin en aktif kulüpleri arasında yer aldıklarını kaydeden Turan, "Bölgemiz Off-Road için çok elverişli bir bölge. Biz de 2021 yılında yapmayı planladığımız organizasyonlar için bölgeyi keşfediyoruz." diye konuştu.

Turan, pandemi sürecinde uyulması gereken kurallara uyarak, 22 arazi aracı ile Aladağ ve Kartalkaya bölgesinde keşif yaptıklarını, Off-Road konusunda birçok yeni alanın keşfedildiğini kaydetti.