Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü yendi - Son Dakika

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü yendi

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü yendi, System.String[]

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.

Mihajlovic'in yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Kulüp, 23 Ağustos'ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic'in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19'u burada kapmış olabileceği belirtilmişti. Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.

Bologna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 02:32

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü yendi - Son Dakika Spor

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