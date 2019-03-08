Son Dakika Haberleri: Bolsonaro Askerlere Ek Ödemelerin Azaltılmasını İstedi

Bolsonaro Askerlere Ek Ödemelerin Azaltılmasını İstedi

3 dakika önce

SAO Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede ordu mensuplarına yapılan ek ödemelerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Bolsonaro Askerlere Ek Ödemelerin Azaltılmasını İstedi, System.String[]
SAO Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede ordu mensuplarına yapılan ek ödemelerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Bolsonaro, milletvekillerin emeklilik yaşının kadınlar için 62, erkekler için de 65'e çıkarılmasının tartışmaya hazırlandığı ortamda Rio de Janeiro'da deniz piyadelerine hitaben yaptığı konuşmada, yeni emeklilik sisteminin silahlı kuvvetler çalışanlarını da etkileyeceğini söyledi.

Yeni sistemde ordu mensuplarına yapılan ek ödemelerin azaltılması gerektiğini ifade eden Bolsonaro, "Silahlı kuvvetlerin emeklilik reformlarını kabul etmesi ve fedakarlıkta bulunmasını istiyorum. Yeni emeklilik sistemi orduyu etkileyecek." ifadesini kullandı.

Ülkede 1964-1985 yıllarındaki askeri diktatörlüğün ateşli destekçisi Bolsonaro konuşmasında ayrıca "Demokrasi ve özgürlük, yalnızca silahlı kuvvetler isterse var olabilir." dedi.

Brezilya'da Kongre üyeliği yaptığı 27 yıl boyunca bu tür tekliflere, sıklıkla karşı oy kullanan Brezilya Devlet Başkanı, tartışmaya açılacak yeni emeklilik sistemine ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:05 Kaynak: AA

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