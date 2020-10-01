Bolsonaro'dan, Biden'ın Amazon ormanlarındaki tahribata yönelik sözlerine tepki - Son Dakika

Bolsonaro'dan, Biden'ın Amazon ormanlarındaki tahribata yönelik sözlerine tepki

SAO Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon yağmur ormanları tahribatının sürmesi halinde Brezilya'nın bunun ekonomik sonuçlarına katlanması gerektiğini söyleyen Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın yorumunu "talihsiz ve yersiz" olarak nitelendirdi.

Bolsonaro'dan, Biden'ın Amazon ormanlarındaki tahribata yönelik sözlerine tepki, System.String[]

SAO Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon yağmur ormanları tahribatının sürmesi halinde Brezilya'nın bunun ekonomik sonuçlarına katlanması gerektiğini söyleyen Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın yorumunu "talihsiz ve yersiz" olarak nitelendirdi.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım ülkelerin Amazon konusunda açgözlü olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bazılarının anlamadığı şey Brezilya'nın değiştiğidir. Devlet başkanı, geçmişin sol görüşlü başkanları gibi rüşvet kabul etmez, suç teşkil eden sınır çekmeyi ya da toprak ve ekonomik bütünlüğümüze yönelik korkakça tehditleri kabullenmez. Toprak bütünlüğümüz tartışılmazdır."

Bolsonaro, Biden'ın yorumunun "üzücü ve aynı zamanda talihsiz ve yersiz" olduğunu kaydetti.

Bolsonaro'nun paylaşımlarının İngilizcesinde Demokrat başkan adayının isminin "Bay John Biden" olarak yazılması dikkati çekti.

Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında göreve gelmesi halinde ülkeleri Amazon tahribatını durdurmak için Brezilya'ya 20 milyar dolar vermeye ikna edeceğini, Brezilya'nın yardıma rağmen ormansızlaştırmayı önleyememesi halinde bunun ciddi ekonomik sonuçları olacağını söylemişti.

Amazon bölgesinde "ekonomik kalkınma" konusunda ısrarcı davranan Bolsonaro, yağmur ormanlarının, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki hedeflere ulaşılmasında çok önemli olduğunu dile getiren çevreciler, iklim uzmanları ve yabancı ülke liderleri tarafından sert dille eleştiriliyor.

Bolsonaro, birçok kez ismini vermediği "emperyalist güçleri Amazon'u ele geçirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Ağustos ayında yayınlanan resmi veri, Brezilya'nın Amazon bölgesinde ormansızlaştırmanın son bir yılda 14 senenin en yüksek seviyesinde olabileceğine işaret ediyordu.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne (INPE) göre Amazon, temmuz ayında sona eren 12 aylık dönemde 9 bin 205 kilometrekare bitki örtüsünü kaybetti.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro liderliğindeki hükümetin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının ve korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Brezilya'da son olarak Bolsonaro yönetimi, tropik mangrov ağaçlarını ve diğer hassas sahil ekosistemlerini koruyan düzenlemeyi kaldırmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolsonaro'dan, Biden'ın Amazon ormanlarındaki tahribata yönelik sözlerine tepki - Son Dakika

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