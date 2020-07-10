Bolsonaro'dan yerel yönetimlere "işletmelerin açılması" çağrısı - Son Dakika

Ülkede 8 bin 372 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgına bağlı olarak 80 ölüm gerçekleşti.

"Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'dan sonra Venezuela'daki en güçlü ikinci kişi" olarak görülen 57 yaşındaki Cabello, açıklamasında, "kazanacağız" ifadesine yer verdi.

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Brezilya'da 1 milyon 759 bin 103 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 69 bin 254 kişi yaşamını yitirdi.

Bolsonaro, devam eden virüs tedavisi nedeniyle konutundan çalışmaya devam edeceğini ve yarın yeni eğitim bakanının atamasını yapacağını kaydetti.

Bolsonaro, Kovid-19 kaynaklı oluşacak ekonomik krizin salgının kendisinden daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Yayın sırasında öksürdüğü görülen Bolsonaro, vali ve belediye başkanlarına "ülkenin ekonomisinin geleceği açısından iş yerlerinin açılması" çağrısı yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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