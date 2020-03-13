Bolsonaro'nun oğlu babasında koronavirüs olduğu iddialarını reddetti - Son Dakika

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve milletvekili Eduardo Bolsonaro, babasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı.

Eduardo Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok fazla yalan ve az bilgi var. Jair Bolsonaro ile ABD'de bulunan ekibe yapılan test henüz tamamlanmadı. Her zaman medyada yalan söyleyen insanlar vardır ve hikaye doğrulanırsa 'Sana söylemiştim!' derler, eğer doğrulanmazsa sadece fazladan bir sahte haber daha çıkmış olur." ifadelerini kullandı.

ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 çıkmasının ardından Bolsonaro'ya da yapılan ilk testin sonuçlarının pozitif olduğu iddia edilmişti.

Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Bolsonaro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un abartıldığını söylemiş ve ekonomik nedenlerden büyütüldüğünü savunmuştu.