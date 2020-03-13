Bolsonaro'nun oğlu babasında koronavirüs olduğu iddialarını reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolsonaro'nun oğlu babasında koronavirüs olduğu iddialarını reddetti - Son Dakika

Bolsonaro'nun oğlu babasında koronavirüs olduğu iddialarını reddetti

6 saat önce

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve milletvekili Eduardo Bolsonaro, babasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı.

Bolsonaro'nun oğlu babasında koronavirüs olduğu iddialarını reddetti, System.String[]

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve milletvekili Eduardo Bolsonaro, babasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı.

Eduardo Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok fazla yalan ve az bilgi var. Jair Bolsonaro ile ABD'de bulunan ekibe yapılan test henüz tamamlanmadı. Her zaman medyada yalan söyleyen insanlar vardır ve hikaye doğrulanırsa 'Sana söylemiştim!' derler, eğer doğrulanmazsa sadece fazladan bir sahte haber daha çıkmış olur." ifadelerini kullandı.

ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 çıkmasının ardından Bolsonaro'ya da yapılan ilk testin sonuçlarının pozitif olduğu iddia edilmişti.

Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Bolsonaro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un abartıldığını söylemiş ve ekonomik nedenlerden büyütüldüğünü savunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Milletvekili, Brezilya, Eduardo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu
00:44 Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
00:42 Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:05:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolsonaro'nun oğlu babasında koronavirüs olduğu iddialarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]