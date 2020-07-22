Bolsonaro'nun üçüncü Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı JAir Bolsonaro'nun 3'üncü kez yaptırdığı korona virüs testi de pozitif çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro üçüncü kez Covid-19 testi yaptırdı. Devlet Başkanlığı konutunda karantinada tutulan Bolsonaro'nun üçüncü testinin de pozitif çıktığı resmi olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, "Başkan Jair Bolsonaro'nun 21 Temmuz'da yapılan üçüncü korona virüs testi de pozitif çıktı. Durumu stabil. Doktorları kendisinin sağlık durumunun yakından izliyor" ifadeleri kullanıldı.

Korona virüsü ilk günden itibaren "küçük bir grip" diye aşağılayan Bolsonaro'ya, 7 Temmuz'da Covid-19 teşhisi konuldu. Daha sonra başkent Brasilia'daki başkanlık sarayında karantinaya alındı. Karantina sırasında Bolsonaro'nun birkaç kez kahvaltı yaparken ve deve kuşlarını beslerken çekilen fotoğrafları basına dağıtıldı. Ancak geçtiğimiz Pazar günü, Bolsonaro yüzlerce destekçisini başkanlık sarayının bahçesinde aldı. Toplantının video görüntülerinde, Brezilya devlet başkanının ziyaretçilere çok yakın durması dikkatlerden kaçmadı. Bir noktada yüzündeki maskeyi çıkardığı bile görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporlarına göre, Brezilya'da şu anda 2 milyondan fazla teyit edilmiş korona virüs vak'ası var. Ayrıca 80 binden fazla ölümle ABD'den sonra dünyanın salgından en fazla etkilenen ikinci ülkesi.

(Serkan Bayar/İHA)