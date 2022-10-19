Brezilya Devlet Başkanı'nın Venezuelalı kızlarla ilgili fuhuş çıkışına tepki yağdı - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı'nın Venezuelalı kızlarla ilgili fuhuş çıkışına tepki yağdı

19.10.2022 13:44

Venezuelalı kızların yaşamını sürdürmek için fuhşa yöneldiğini ima eden açıklamaları ve tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından bir video yayınlayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Kötü niyetle bağlamından çıkarılan cümlelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa ya da rahatsız ettiyse Venezuelalı kız kardeşlerimden özür dilerim. Benim sözüm her zaman daha iyisini yapmak, diktatörlükten uzaklaşarak herkesi kucaklamak ve hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yanında eşi Michelle Bolsonaro ve Venezuela muhalefetinin Brezilya'daki temsilcisi Maria Teresa Belandria'nın da olduğu bir video paylaştı.

"BENİM SÖZÜM HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ YAPMAK"

Bolsonaro, videoda, "Kötü niyetle bağlamından çıkarılan cümlelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa ya da rahatsız ettiyse Venezuelalı kız kardeşlerimden özür dilerim. Benim sözüm her zaman daha iyisini yapmak, diktatörlükten uzaklaşarak herkesi kucaklamak ve hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'nun, Venezuelalı kızlarla ilgili fuhuş çıkışı büyük tepki çekti
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro.

"BREZİLYA'DA YENİ BİR HAYAT KURMAYA ÇALIŞTILAR"

Yaklaşık 2,5 dakika süren videoda, Bolsonaro, eski İnsan Hakları, Aile ve Kadından Sorumlu Bakan Damares Alves ve eşi Michelle Bolsonaro'nun Venezuelalı kızları ziyaret ettiğini, onların fuhşa yönelmediğini ve Brezilya'da yeni bir hayat kurmaya çalıştıklarını söyledi.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bolsonaro'nun Venezuelalı kızların yaşamını sürdürmek için fuhşa yöneldiğini ima eden açıklamaları, ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA
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Venezuela, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı'nın Venezuelalı kızlarla ilgili fuhuş çıkışına tepki yağdı - Son Dakika

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