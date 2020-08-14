Bolsonaro, WHO'ya rağmen yine hidroksiklorokini savundu - Son Dakika

Bolsonaro, WHO'ya rağmen yine hidroksiklorokini savundu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) aksini söylemesine rağmen yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde hidroksiklorokin ilacının işe yaradığının canlı kanıtı olduğunu ve Brezilya'da ölümleri önleyebileceğini iddia etti.

Bolsonaro, WHO'ya rağmen yine hidroksiklorokini savundu, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) aksini söylemesine rağmen yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde hidroksiklorokin ilacının işe yaradığının canlı kanıtı olduğunu ve Brezilya'da ölümleri önleyebileceğini iddia etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde bir kez daha hidroksiklorokini savundu. Daha önce korona virüse yakalanan ve ilacın korona virüsü yenmede etkili olduğunu öne süren Devlet Başkanı Bolsonaro, "Hidroksiklorokin ilacının işe yaradığının canlı kanıtıyım. Birçok doktor bu tedaviyi savunuyor. Brezilya'da 100 binden fazla insan öldü. Eğer bu ilaçla tedavi edilmiş olsalardı bu ölümlerin önlenebileceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19'a bağlı ölümlerin 105 bini aşmasından sonra Para eyaletinin başkenti Belem'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında açıklama yapan Bolsonaro'nun konuşması, "Defol Bolsonaro" diye bağıran bir kadın tarafından yarıda kesildi. Bolsonaro ise cevap olarak, "Tamam. Konuşma hakkına sahipsiniz" dedi.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun emriyle Ordu Kimyasal Laboratuvarı 23 Mart'ta hidroksiklorokin üretimine başladı. Ordu laboratuvarının ortalama üretimi, ülke için yıllık yaklaşık 200 ve 250 bin dozdu. Üretimin başladığı sadece ilk iki haftada 1 milyon hap üretildi. Daha sonra üretim yavaşlatıldı. 21 Mayıs'ta ise 1.2 milyon hap hazır hale geldi.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu ilaçların tedavide kullanılmaya başlanmasıyla ölüm oranı yüzde 16'dan yüzde 18'e yükseldi. Bu ilaçları almayan korona virüs hastalarının ölüm oranının ise yüzde 9'da kaldı" ifadelerine yer verilmişti. Bolsonaro'dan önce ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda, "Hidroksiklorokin işe yarayabilir. Doktorlar bunu kullanabilir. Ne kaybedecekler ki? Yeterince hatta fazlasıyla stoğumuz var" demişti. Trump daha sonra da, "Virüsten korunmak için hidroksiklorokin ilacını alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre ülke genelinde virüse bağlı ölü sayısı 105 bin 463'e, vaka sayısı ise 3 milyon 224 bin 876'ya yükseldi.

(Serkan Bayar/İHA)

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolsonaro, WHO'ya rağmen yine hidroksiklorokini savundu - Son Dakika
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