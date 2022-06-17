Bolşoy Bale Yarışması'nın Türk jüri üyesi Öngün: Onur duydum

RUSYA'da düzenlenen '14'üncü Uluslararası Moskova Devlet Akademik Bolşoy Bale Yarışması'nda jüri üyesi olarak Türkiye'yi temsil eden Ankara Devlet Opera ve Balesi baş balerini ve bale eğitmeni Zeynep Sunal Öngün, "Türk Devlet Opera ve Balesi'ni temsil etmekten çok onur duydum, çok mutlu oldum, çok heyecanlandım" dedi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi baş balerini ve bale eğitmeni Zeynep Sunal Öngün, Rusya'da 3-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 14'üncü Uluslararası Moskova Devlet Akademik Bolşoy Bale Yarışması'nda jüri üyesi olarak Türkiye'yi temsil etti. Öngün, 1969 yılından bu yana devam eden ve 4 yılda bir yapılan Bolşoy Bale Yarışması'nın jürisinde koreografik sanat alanında önde gelen uluslararası isimler, uluslararası bale solistleri, dünyanın en büyük tiyatro topluluklarının başkanları ve diğer önemli bale otoriteleri arasında yer aldı.

BALERİN AİLENİN KIZIAnnesi Evinç Sunal ve babası Hüsnü Sunal, Türkiye'nin ilk bale sanatçıları arasında yer alan Zeynep Sunal Öngün'ün kardeşi Ayşem Sunal da bale eğitmenliği yapıyor. Ankara Devlet Konservatuvarında eğitim alırken 1976 yılında 'harika çocuk' seçilerek Royal Akademi bursu kazanan Öngün, 10 yıllık eğitimini 7 yılda üstün başarı ile tamamladı. 1980-1981 sezonunda 15 yaşında katıldığı Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde kısa sürede 'prima balerinliğe' yükselen Öngün, sayıları 60'ı geçen yerli ve yabancı eserde başrolde yer aldı. 1993-1994 sezonunda 'Anna Karenina' rolüyle TOBAV tarafından verilen yılın en başarılı kadın dansçı ödülünü Süleyman Demirel 'in elinden alan Öngün, bugüne kadar çok sayıda uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti.'İNSANIN DİZLERİ TİTRİYOR'Bale hayatında 42'nci yılını tamamlayan Öngün, Bolşoy Bale Yarışması'nın bale tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "En üst sıralamada yer alan, gerçekten insanın hayalini süsleyen bir yer. Bana mail yoluyla ulaştılar, ben de görünce çok heyecanlandım. Daha önce festivalleri ve yarışmaları federasyonda temsil etmek üzere onur konuğu olarak da gitmiştim. Tabii Türkiye jürisi olarak davet edilmekten, Türk Devlet Opera ve Balesi'ni orada temsil etmekten çok onur duydum, çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. İnsanın dizleri titriyor. 17 ülkenin en önemli sanat direktörleri, opera yöneticileri, balenin en önemli sanatçılarıyla bir arada olmaktan çok mutlu oldum. O değerlendirme jürisinde olmak da Türkiye olarak sayılmak, orada önem kazanmak da bizim için çok üst seviyede bir katılım oldu" diye konuştu.'BALE YARIŞMALARININ EN YÜKSEK MERTEBESİ'Bolşoy'da çok ilgi gördüklerini ve orada Türk opera ve balesini, tiyatrosunu ve konservatuvarını anlattığını ifade eden Öngün, "Bolşoy, bale yarışmalarının en yüksek mertebesi. Daha önce Svetlana Zakharova, Bodrum 'a bale festivaline gelmişti. Onunla tekrar görüştük. Marinsky Tiyatro'nun direktörü Yuri Fatayev ile görüştük. Bolşoy'un direktörü Yelizarev ile görüştük. Vaganova Enstitüsü'nün başı Nicolai Tsiskaritze ile görüştük. Dansçılarımızın, Türk devlet balelerinin iş birliği yapması ile ilgili projeleri Sayın Genel Müdürümüz Murat Karahan 'a ilettik. Türk balesi olarak, Türk sanatçıları olarak gerçekten onlarla aynı seviyedeyiz. Devlet opera balelerinde ve konservatuvarlarında genç yetenekli arkadaşlarımız çok fazla. Çok iyi yetiştiriliyorlar. Onlarla daha da ileri yollar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.-Röportaj-Detaylar

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Haber-Kamera: Alper ŞAŞMAZ-Burak TEKİN/ANKARA,-