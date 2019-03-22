Bolşoy Tiyatrosu'nda İlk Kez Bir Türk Operası Sahnelecek, Troya 8 Nisan'da Moskova'da
1 saat önce
Bolşoy Tiyatrosu'nda ilk kez bir Türk operası sahnelecek, Troya 8 Nisan'da Moskova'da
Türkiye- Rusya
Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı dolayısıyla "Troya" operası 8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova
'daki tarihi Bolşoy Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan
, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in de ajandalarında Troya operasını birlikte izlemek için '8 Nisan tarihinin not edildiğini' duyurdu. Temsile sayılı günler kala heyacanlı olduklarını dile getiren Karahan,"Dünya tarihine geçmiş en önemli sahnelerden birinde tarihte ilk kez bir Türk operasını tamamen Türk sanatçılarla beraber sergileyeceğiz. Bu sadece gurur." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03
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