Son Dakika Haberleri: Bolşoy Tiyatrosu'nda İlk Kez Bir Türk Operası Sahnelecek, Troya 8 Nisan'da Moskova'da

Bolşoy Tiyatrosu'nda İlk Kez Bir Türk Operası Sahnelecek, Troya 8 Nisan'da Moskova'da

1 saat önce

Bolşoy Tiyatrosu'nda ilk kez bir Türk operası sahnelecek, Troya 8 Nisan'da Moskova'da

Türkiye- Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı dolayısıyla "Troya" operası 8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Bolşoy Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ajandalarında Troya operasını birlikte izlemek için '8 Nisan tarihinin not edildiğini' duyurdu. Temsile sayılı günler kala heyacanlı olduklarını dile getiren Karahan,"Dünya tarihine geçmiş en önemli sahnelerden birinde tarihte ilk kez bir Türk operasını tamamen Türk sanatçılarla beraber sergileyeceğiz. Bu sadece gurur." diye konuştu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03 

Türkiye, Moskova, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındığın Başı 3 Zararlıyla Tehlikede! 1 Milyar Dolarlık Kayıp Yaşanabilir Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Miss Moskova Güzellik Yarışmasında Birinci Seçilen Güzelin Tacı Elinden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolşoy Tiyatrosu'nda İlk Kez Bir Türk Operası Sahnelecek, Troya 8 Nisan'da Moskova'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]