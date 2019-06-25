Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi
11 dakika önce
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:23
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump
'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz." dedi.
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