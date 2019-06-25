Son Dakika Haberleri: Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi
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Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi

11 dakika önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz.

Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:23 
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