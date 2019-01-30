Son Dakika Haberleri: Bolton'dan "Maduro ile İş Yapmayın" Açıklaması

Bolton'dan "Maduro ile İş Yapmayın" Açıklaması

1 saat önce

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş yapılmaması çağrısında bulundu.

Bolton'dan
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş yapılmaması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter'dan Venezuela ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bolton, açıklamasında, "Bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyem: Maduro mafyası tarafından Venezuela halkından çalınan altın, petrol ve diğer ürünlerle iş yapmayın. Biz (bu süreçle ilgili) gerekli adımları atmayı sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bolton'ın açıklamasının, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya ABD tarafından yaptırım getirilmesinden bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

Bolton, Twitter'da ayrıca, "PDVSA'ya getirilen yaptırımlarla ABD, Nikaragua'nın PDVSA ile ortak girişimi ve Daniel Ortega'nın yozlaşmış rejiminin kirli fonu olan ALBANISA'ya da yaptırım getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce de Venezuela hakkında birçok kez açıklama yapan Bolton, ABD olarak artık Maduro yönetimini tanımadıklarını ve onun yerine muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak kabul ettiklerini dile getirmişti.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Beyaz Saray, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, ABD Vatandaşlarını Uyardı: Venezuela'ya Seyahat Etmeyin! 38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler

77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu Trump Yönetimi, Venezuela'ya Karşı Ekonomik Savaş Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 23:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolton'dan "Maduro ile İş Yapmayın" Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]