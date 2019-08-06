Son Dakika Haberleri: Bolton'dan Venezuela ile iş yapan şirketlere yaptırım tehdidi
Son Dakika Güncel Haber

Bolton'dan Venezuela ile iş yapan şirketlere yaptırım tehdidi

1 saat önce

BUENOS Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro Hükümeti ile iş yapan şirketlere, Washington yönetimi tarafından yaptırım uygulanacağı sinyalini verdi.

Bolton'dan Venezuela ile iş yapan şirketlere yaptırım tehdidi, System.String[]
BUENOS Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro Hükümeti ile iş yapan şirketlere, Washington yönetimi tarafından yaptırım uygulanacağı sinyalini verdi.
Bolton, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen "Venezuela'da Demokrasi" adlı konferansta konuştu.
John Bolton, Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasının ardından, "Maduro Hükümeti ile iş yapmak isteyen üçüncü şahıslara bir uyarıda bulunuyoruz; Çok dikkatli ilerleyin. Yozlaşmış ve tükenmekte olan bir rejimden faydalanmak için ABD ile olan ekonomik çıkarları riske atmaya gerek yok." ifadesini kullandı.
Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulması
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle, Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulmuştu.
"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; Bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadelerine yer verilmişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, John Bolton, Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu
Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 00:17:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolton'dan Venezuela ile iş yapan şirketlere yaptırım tehdidi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]