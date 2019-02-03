Son Dakika Haberleri: Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

55 dakika önce

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:10 

John Bolton, Beyaz Saray, Venezuela, Ekonomi
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