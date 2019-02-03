Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı
55 dakika önce
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.
Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, Venezuela
ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:10
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