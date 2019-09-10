Son Dakika Haberleri: Bolton: istifamı ben önerdim
Son Dakika Dünya Haber

Bolton: istifamı ben önerdim

1 saat önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasını kendisinin önerdiğini ve Trump'ın cevap olarak "Bunu yarın konuşalım" dediğini paylaştı.

Bolton: istifamı ben önerdim, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasını kendisinin önerdiğini ve Trump'ın cevap olarak "Bunu yarın konuşalım" dediğini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya John Bolton'dan yine sosyal medya üzerinden cevap geldi. Bolton'dan istifasını istediğini yazan Trump'a cevap olarak Bolton, istifasını kendisinin verdiğini ve Trump'ın cevap olarak, "Bu konuyu sonra konuşalım" dediğini yazdı.

ABD Başkanı konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün gece John Bolton'a hizmetlerinin artık Beyaz Saray'da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John'dan bu sabah istifasını istedim. John'a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıklayacağım" diye yazmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Bolton, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone 11'in tanıtımı yapıldı, sosyal medya kullanıcıları yeni tasarımla dalga geçti
"Batı Şeria'yı ilhak edeceğim" diyen İsrail Başbakanı Gazze'den atılan roketler sonrası sığınağa kaçtı Eski CIA ajanı Valerie Plame "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor" diyerek adaylığını açıkladı Bebeğinin boynunu kırarak öldüren anneden şok eden savunma: Annelik beklediğim gibi çıkmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:41:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolton: istifamı ben önerdim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]