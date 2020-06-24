Bolton, kitabında Trump'ın 2018'de NATO'dan çıkmak istediğini iddia etti - Son Dakika

Bolton, kitabında Trump'ın 2018'de NATO'dan çıkmak istediğini iddia etti

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Rusya liderliğindeki Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine Almanya'nın destek verdiği gerekçesiyle NATO'dan ayrılmayı düşündüğünü iddia etti.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Rusya liderliğindeki Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine Almanya'nın destek verdiği gerekçesiyle NATO'dan ayrılmayı düşündüğünü iddia etti.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu


Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı 577 sayfalık "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabı bugün satışa çıktı. Kitapta yer alan ifadelerde Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brüksel'de 11 Temmuz 2018'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine devam etmesi ve müttefiklerin harcama taahhütlerini yerine getirememesi halinde ittifaktan çekilmeyi düşündüğünü öne sürdü. Bolton, Trump'ın yardımcılarla yaptığı özel görüşmeler sonrasında bu fikrinden vazgeçtiğini ve konuyu kapattığını iddia etti.


Bolton kitabında Trump'ın, "Rusya ile anlaşamadığımız sürece NATO ülkelerinin Rusya'ya milyarlarca para ödediği bir NATO'da olmayacağız" ifadelerine yer vererek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrasında bu kararından vazgeçtiğini öne sürdü.


Bolton kitabında Trump'a "Yapacak mıyız?" diye sorduğunu, ancak Trump'ın yardımcılarının tavsiyelerine kulak verdiğini ve NATO ittifakına verdiği desteği tekrar teyit ettiğini ifade etti. Bolton, Trump'ın üyeleri harcama hedeflerine ulaşmadıkları için eleştirerek geri çekilme tehdidinden vazgeçtiğini belirtti.


ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2019'da imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası (NDAA), Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımlar öngeren bir kararname imzalamıştı. Trump, NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamalarını, milli gelirlerinin yüzde 4'üne çıkarmaları gerektiğini vurgulamıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bolton, kitabında Trump'ın 2018'de NATO'dan çıkmak istediğini iddia etti - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 16:31 Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı 15:05 Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi 14:46 Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:18 İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:46 Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 06:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolton, kitabında Trump'ın 2018'de NATO'dan çıkmak istediğini iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]