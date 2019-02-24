Bolton, Küba'daki Anayasa Referandumunu Hedef Aldı

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Maduro, "Daha Fazla Tahammül Edemem" Deyip Kolombiya ile İlişkileri Kesti

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu