Son Dakika Haberleri: "Bolton savaş komplosu kuruyor"
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"Bolton savaş komplosu kuruyor"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran asla müzakere masasını terk etmedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran asla müzakere masasını terk etmedi. B Takımı, savaş komplosu kurarken ABD'yi (nükleer anlaşmadan) çıkardı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:18 
İran, Ekonomi
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