"Bolton savaş komplosu kuruyor"
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran asla müzakere masasını terk etmedi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:18
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran asla müzakere masasını terk etmedi. B Takımı, savaş komplosu kurarken ABD'yi (nükleer anlaşmadan) çıkardı" dedi.
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum
Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar
ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz
İran ABD'ye resti çekti: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz