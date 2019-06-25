Bolton: Trump İran ile müzakereye açık
58 dakika önce
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Başkan Trump, gerçek müzakerelere kapıyı açık bırakıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:18
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Başkan Trump, gerçek müzakerelere kapıyı açık bırakıyor. İran
'ın yapması gereken şey açık olan kapıdan yürümek." dedi.
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