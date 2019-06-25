Son Dakika Haberleri: Bolton: Trump İran ile müzakereye açık
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Bolton: Trump İran ile müzakereye açık

58 dakika önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Başkan Trump, gerçek müzakerelere kapıyı açık bırakıyor.

Bolton: Trump İran ile müzakereye açık, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Başkan Trump, gerçek müzakerelere kapıyı açık bırakıyor. İran'ın yapması gereken şey açık olan kapıdan yürümek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:18 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
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