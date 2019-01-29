Bolton'un Gizemli Notuna Tepki
1 saat önce
ABD'nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın not defterinde, "5 bin asker Kolombiya'ya" yazısı tartışma başlattı.
ABD
'nin Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
'ın not defterinde, "5 bin asker Kolombiya
'ya" yazısı tartışma başlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye tepki gösterdi. Venezuela
'da yaşanan yönetim krizi ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin krizin büyümesindeki rolü dünya kamuoyunda konuşulurken, ABD'nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Venezuela'ya yaptırım kararının ardından elinde tuttuğu defterdeki, '5 bin asker Kolombiya'ya' notu yeni tartışmalar başlattı. Yaşanan olaya bir yorum da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova
tarafından geldi. Zaharova sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Venezuela'ya 'demokrasi götürmenin', diğer bir deyişle ülkedeki krizin, özellikle de Kolombiya üzerinden istikrarsızlaştırıldığını hatırlatırım. Batı'nın son yıllarda çok endişeli olduğu seçimlerden siber güvenliğe, iç işlerine müdahale etmemenin nasıl olduğunu da siz sorun" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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