Son Dakika Haberleri: Bolton'un görevden alınması: ABD-Türkiye ilişkilerini etkiler mi?
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Bolton'un görevden alınması: ABD-Türkiye ilişkilerini etkiler mi?

1 saat önce

Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alındığını açıklamasının ardından bundan sonraki sürecin Türkiye açısından nasıl izdüşümleri olabileceği sorusu gündeme geliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alındığını açıklamasının ardından bundan sonraki sürecin Türkiye açısından nasıl izdüşümleri olabileceği sorusu gündeme geliyor.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın son dönemde Bolton ile Türkiye-ABD ilişkileri, güvenli bölgenin tesisi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmeleri gerçekleştiriyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Bolton, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:00 
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