Son Dakika Haberleri: Bolton'un Muhatabı İbrahim Kalın'dır"

Bolton'un Muhatabı İbrahim Kalın'dır"

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dır.

Bolton'un Muhatabı İbrahim Kalın'dır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dır. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe evet diyebilirdik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir görüşme olmamasına ilişkin sorulan bir soruya Erdoğan, "Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dır. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe evet diyebilirdik. İbrahim Kalın ve daha sonra Genelkurmay Başkanımız görüşmeleri yaptı. Bizim de yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok" diye konuştu. Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik düzenlenecek operasyona ilişkin de Erdoğan, "Bizim bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile her an bir telefon görüşmesinin olabileceğini de dile getirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Güncel
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