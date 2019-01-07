Bolton ve Heyeti Ankara'da
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyet Türkiye'ye geldi.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ve beraberindeki heyet Türkiye
'ye geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. Heyette Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi James Jeffrey
de eşlik ediyor. ABD'li heyetin ziyareti kapsamında Münbiç
ve Suriye
başta olmak üzere, FETÖ ve PKK
ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin masaya yatırılması öngörülüyor. Heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler
ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek.
Ziyaretin, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararından sonra gerçekleşmesi önem taşıyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
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