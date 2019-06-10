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BOLU 18 YAŞINDAKİ SEDEF ANİDEN RAHATSIZLANIP ÖLDÜ

7 saat önce

BOLU'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sedef Cemile Keskin (18) yaşamını yitirdi.

BOLU'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sedef Cemile Keskin (18) yaşamını yitirdi. Hastalığına teşhis konulamayan ve aniden yaşamını yitiren genç kız sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bolu'da üniversite sınavına hazırlanan Sedef Cemile Keskin, perşembe günü evinde oturduğu sırada aniden fenalaştı. Genç kız kollarında titreme şikayeti ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Keskin'in titremeleri artınca Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Komaya giren genç kız dün hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm nedenine teşhis konulamazken, aile otopsi istemedi. Keskin'in bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi.
Bugün, Yukarı Soku Mahallesi Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Sedef Cemile Keskin gözyaşları arasında Yukarı Soku Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
BOLU 18 YAŞINDAKİ SEDEF ANİDEN RAHATSIZLANIP ÖLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:29 Kaynak: DHA
Genç, Keskin, Bolu, Güncel
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