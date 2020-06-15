BOLU 22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede - Son Dakika

BOLU 22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede

22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyedeBOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde 22 kilo esrarla yakalanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde 22 kilo esrarla yakalanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik ekibi, TEM Otoyolu üzerinde otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 20 paket halinde toplam 22 kilo esrar ele geçirildi. Araç içinde bulunan M.C. (36) ve Y.T. (21) isimli kadınlar gözaltına alındı. 2 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU 22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU 22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede - Son Dakika

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