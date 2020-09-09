BOLU 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı - Son Dakika

BOLU 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı

3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldıBOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler Ceren Mutluer ve Orhan Curaoğlu ile hayvansever Kamil Atay tarafından geliştirilen proje kapsamında, uzuv kaybı olduğu için yürüyemeyen 2 köpek, 3 boyutlu yazıcıyla tasarlanan...

3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler Ceren Mutluer ve Orhan Curaoğlu ile hayvansever Kamil Atay tarafından geliştirilen proje kapsamında, uzuv kaybı olduğu için yürüyemeyen 2 köpek, 3 boyutlu yazıcıyla tasarlanan protez bacaklar sayesinde yürümeye başladı. Akademisyenler, projenin geliştirilmesi ve daha çok kişiye ulaşması için destek bekliyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde sol ön patisinin bir kısmını kaybeden yavru köpek, Yeşilova Salda Canları Sokak Hayvanları Derneği'nde gönüllü görev yapan müzik öğretmeni Mesut Çal tarafından korumaya alındı. Mesut Çal, köpeğin durumunu derneğin sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımı gören, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ceren Mutluer, meslektaşı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Curaoğlu ve hayvansever yakınları mühendis Kamil Atay ile birlikte, uzuv kaybı yaşayan sokak hayvanları için bir proje geliştirmeye karar verdi. Mutluer, Curaoğlu ve Atay, üç bacağı ile yürümekte zorluk çeken ve denge problemi yaşayan 6 aylık bir köpeğin yeniden yürüyebilmesi için, 3 boyutlu yazıcı kullanarak protez bir bacak tasarladı. Mutluer tarafından 'Atlas' adı verilen yavru köpek, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde bulunan 3 boyutlu yazıcı ile yapılan protez bacağa uyum sağlayarak kısa sürede yürümeye başladı.

Konya'da BAİBÜ ekibinin çalışmalarını duyan bir hayvansever de, sol arka patisinde problem olan 'Siyah İnci' adlı yavru köpeğine yardım etmeleri için Mutluer, Curaoğlu ve Atay'dan yardım istedi. Yardım talebi olumlu karşılanan kişi yavru köpeğini de alarak Bolu'ya geldi. 'Siyah İnci' isimli köpek de gerekli ölçüler alındıktan sonra 3 boyutlu yazıcı ile protez bacağına kavuştu. Siyah İnci de Atlas gibi yeniden yürümeye başladı.

Doğuştan ya da sonradan bir uzuvlarını kaybederek engelli olan köpekler için 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak tasarlayan akademisyenler, patent aşamasındaki projelerini, kendilerine destek olabilecek hayvanseverlerle birlikte, ülke genelinde bir iyilik hareketine dönüştürmeyi hedefliyor.

Öğretim Görevlisi Mutluer, "İlk başta karakalem ile bu süreci planlamaya çalıştık. Ancak bunda iyi bir mühendislik bilgisi gerekiyor. Çünkü çizimin kendi kafamızdaki ürüne dönüştürmemiz lazım. Çeşitli programlar yardımıyla. Bunun için de mühendis olan lise arkadaşımla görüştüm. O da bu konularda oldukça gönüllü ve işinde de uzman. Bu işi yapabileceğini söyledi. Kafamdaki çizimi çeşitli programlar kullanarak bir yazılım haline getirdi. Daha sonra da çeşitli destekler bulmaya çalıştık. Maalesef şu anda bir destekçimiz yok. Zaten bu konuda sıkıntımız var. Fakültenin 3 boyutlu yazıcısını kullanıyoruz." dedi.

Daha önce konuyla ilgili araştırma yaptığında hayvanlara yönelik protez bacak olmadığını belirten Mutluer, "Bu süreçle ilgili ODTÜ Teknokent'te ilgili kişilerle görüşmeye çalıştım fikir aşamasındayken. Medikal şirketlerle de görüştüm. Ama maalesef hayvanlara yönelik böyle bir protez bacak yok. İnsanlara yönelik çalışmalar var ancak hayvanlara yönelik bir araştırma ve ürün bulamadım. Yurtdışında titanyum bileşenli farklı çalışmalar var. Öncelikle malzeme açısından bir arayışa gittik. Bunun için flamente karar verdik. Çizimini oluşturduk. Çizimini yaptık gönderdik. Oldu mu? Olmadı mı? diye kontrol edip yeniden gönderdik. Bu şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

ÇABAMIZ BİZE DESTEK OLABİLECEK PAYDAŞLAR

Kendilerine destek olunması halinde daha fazla engelli hayvana ulaşabileceklerini söyleyen Ceren Mutluer, şöyle konuştu:

"Maalesef henüz bir desteğimiz yok. Buradaki aslında çabamız da bize destek olabilecek paydaşlar. Bizim fakültemizde kullandığımız sadece 20 santimetrelik bir çıktı almamızı sağlayabilecek bir yazıcı. Belki biraz daha büyük hayvanlar için daha büyük bir yazıcı gerekiyor. Daha büyük ebatlarda çıktı alabileceğimiz cihazlara ihtiyacımız var. Biz bu süreçte bunları gönüllü olarak yapıyoruz. Başka hayvanlara da yapabilirsek iyi olur. Engelli hayvan sahipleri bize ulaşabilirler. Biz onlar için de seve seve uygun tasarımlar gerçekleştirmeye çalışırız."

Orhan Curaoğlu ise, "Elimizdeki teknik imkanlarla nasıl destek olabileceğimizi düşündük. Derslerimiz için kullandığımız bazı teknik ekipmanları bu projede en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Elimizdeki 3 boyutlu yazıcıyla amatör düzeyde de olsa neler yapabileceğimizi görüp, ortaya çıkarmaya toplum için ve hayvanlar için en iyi şeyleri yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Curaoğlu, hala ürünü geliştirme aşamasında olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Gönüllü arkadaşlarımız ihtiyaçları belirleyip bize bildirdikten sonra biz de o ihtiyaçlar dahilinde o tasarımları gerçekleştiriyoruz. Mühendis arkadaşımız da bize çizim programlarını kullanıp, 3 boyutlu hale getirerek yardımcı oluyor. Sürekli prototipler çıkarıp, deneme aşaması yaparak hayvana en uygun en ideal haline getirmek için örnekler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz örnekleri deniyoruz. Hayvanın konforunu artıracak bir çok varyasyonu denedikten sonra son halini veriyoruz. Bu böyle kalmıyor. Hayvanlar da bizim gibi gelişip büyüyorlar. Zaman içinde tabi ki bunların güncellenmesi gerekiyor. Değişik fikirlerimizi, değişik prototiplerle hala geliştirme sürecimiz devam ediyor." dedi.

BOLU 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Protez Bacak, Köpek, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 08:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı - Son Dakika

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