Son Dakika Haberleri: Bolu 4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu
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Bolu 4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

57 dakika önce

4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğuBolu'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

Bolu'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Bolu Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklardan birinin motosikletin ayak koyma yerine, 2 çocuğun seleye ve bir çocuğun arka bagaj çantası üzerine oturduğu görüldü. Diğerlerine göre yaşı büyük olan bir çocuğun kullandığı motosikletin zaman zaman dengesinin kaybolduğu görülürken, yürekler ağza geldi. Başlarında kask da bulunmayan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Çocuklar kendilerini görüntüleyen kameramanı youtuber sanarak, kendilerini izlemek için youtube kanalını adresini sordu.

Bolu 4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:28 Kaynak: DHA
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