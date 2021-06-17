BOLU 40 MİLYON LİRALIK SERVETİNİ EĞİTİME BAĞIŞLAMIŞ - Son Dakika

BOLU 40 MİLYON LİRALIK SERVETİNİ EĞİTİME BAĞIŞLAMIŞ

BOLU'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ulvi Eker'in, 40 milyon liralık servetini, ölmeden önce Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi.

BOLU'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ulvi Eker'in, 40 milyon liralık servetini, ölmeden önce Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi. Kentte zirai ürünler satan bir dükkan işleten ve çiftçilik yaptıktan sonra emekli olan Ulvi Eker, önceki gün Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu. Kalp hastası olan Eker'in, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Eker'in cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. 40 MİLYON LİRALIK SERVETİNİ EĞİTİME BAĞIŞLAMIŞ Evlenip boşanan ve çocuğu olmayan Ulvi Eker'in 40 milyon liralık servetini, Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi. Eker'in yaklaşık 4 ay önce, banka hesaplarındaki paralar, arsalar ve evlerini, ölmesi halinde vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı bildirildi ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-

Son Dakika

Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Deniz Seki yine bikini giyip photoshop yaptı ama bu sefer önlemini çabuk aldı

HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu

HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok

40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış

Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor