BOLU 72 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi
1 saat önce
72 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildiBolu'da, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
72 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi Bolu
'da, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran günü gece saatlerinde Atatürk Orman Parkı yanında park halinde olan bir araçta arama yaptı. Polis
araçta bulunanları gözaltına alırken, araçta arama yaptı. Otomobilin vites kutusu açıldığında küçük bir kutu ortaya çıktı. Nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan, 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı.
İthali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan kaliforniyum maddesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Kağıthane'de PTT şubesinde soygun!
Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi
İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı
Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu