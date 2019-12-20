Bolu 8 at ruam şüphesiyle karantinada- ek - Son Dakika

Bolu 8 at ruam şüphesiyle karantinada- ek
6 saat önce
EK (Bakan Yardımcısı Metin: inceleme yapılıyor)Bolu Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'ini ruam hastalığı şüphesi üzerine karantina altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
EK (Bakan Yardımcısı Metin: inceleme yapılıyor)
Bolu Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'ini ruam hastalığı şüphesi üzerine karantina altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin "Şu an inceleme yapılıyor. Kesin birşey yok ve atlarımızı tedbir amaçlı karantinaya aldık" dedi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
Son Dakika Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı