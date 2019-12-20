Bolu 8 at ruam şüphesiyle karantinada- ek - Son Dakika

EK (Bakan Yardımcısı Metin: inceleme yapılıyor)

Bolu Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'ini ruam hastalığı şüphesi üzerine karantina altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin "Şu an inceleme yapılıyor. Kesin birşey yok ve atlarımızı tedbir amaçlı karantinaya aldık" dedi.

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Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)