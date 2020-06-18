BOLU 8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 17 şüpheli adliyede - Son Dakika

8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 17 şüpheli adliyede

BOLU merkezli 8 ilde, 'oltalama' yöntemiyle kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, 447 bin TL'lik dolandırıcılık yapan, aralarında örgüt liderinin de olduğu 1'i kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'oltalama' ile banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği kişilerin banka hesaplarından internet bankacılığıyla çektiği paraları başka banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçları kapsamında şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı olan, aralarında örgüt lideri T.A.?nın da bulunduğu 1'i kadın 18 şüpheliden 17'si, gözaltına alınırken, 1 kişi ise aranıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Suç örgütünün, kişilerin kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini öğrenmek amacıyla çoğunlukla bankadan gönderilmiş gibi hazırlanan hediye, indirim, kampanya içerikli internet linki bulunan SMS'lerle kişileri internet üzerinden sahte banka sitelerine yönlendirdiği öğrenildi. Örgütün, bu sahte sitelerde banka bilgilerini elde ettikten sonra kişilerin hesapta bulunan paralarını başka hesaplara transfer ettikleri, bu paraları ATM'lerden ve örgüt ile irtibatlı iş yerlerinden çektikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında 30 olay, aydınlatılırken, şüphelilerin yaklaşık 447 bin TL'yi hesaplarına geçirdikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerden birinin polis baskını sırasında evdeki harici bellekleri kırmaya çalıştığı öğrenildi.