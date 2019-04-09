Bolu 87 Yaşındaki Ninenin Beşiktaş Tutkusu

Bolu'da 87 yaşındaki fanatik Beşiktaş taraftarı Emine Carlı, uzun yıllardır Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmıyor.

Bolu'da 87 yaşındaki fanatik Beşiktaş taraftarı Emine Carlı, uzun yıllardır Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmıyor. Bolu'da, oğlu Refik Deniz Carlı ile birlikte yaşayan 87 yaşındaki Emine Carlı'nın ilerleyen yaşına rağmen Beşiktaş sevdası son bulmuyor. 2 çocuğu ve 4 torunu olan Emine Carlı, uzun yıllardır Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmıyor. Carlı, fırsat buldukça oğlu Refik Deniz Carlı ile birlikte İstanbul'a giderek Vodafone Arena'da maç izleme keyfini de yaşıyor. İnönü Stadı'nda da yüzlerce maç izleyen Emine Carlı, Bolu'da bulunan Beşiktaşlılar Derneği'nde formasını giyip televizyondan izleyerek hiçbir maçı kaçırmıyor. Emine Carlı'nın yaşına rağmen Beşiktaş aşkını taze tutması, maç izlemeye gelen diğer taraftarların da takdirini topluyor.



Beşiktaş'ı fırsat buldukça stadyumda izlemeyi sevdiğini belirten Emine Carlı, Hiçbir maçı kaçırmıyoruz, çok seviyoruz. Beşiktaş neredeyse ben orada olmak istiyorum dedi.



Stadyuma gitme fırsatı olmadıkları zamanlarda oğluyla birlikte Bolu Beşiktaşlılar Derneği'nde maç izlediklerini anlatan Carlı, Oğlumla daha çok buraya gelip izliyoruz. Beşiktaş'a gidilmez mi, giderim. İstanbul'a nerelere gittik, döndük dolaştık. Çok hoşuma gidiyor. Yani kendimi sanki çocuk gibi yapıyorum Beşiktaş sayesinde diye konuştu.



Carlı, en büyük hayali olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la tanışma fırsatını, Orman'ın geçen ay Bolu ziyareti sırasında gerçekleştirdiğini belirterek, sıradaki hayalinin antrenmana gidip futbolcularla tanışmak olduğunu söyledi.



Refik Deniz Carlı ise Beşiktaş maçı nerede varsa, annem beni yalnız göndermiyor. Geçen sene daha çok gidiyorduk ama bu sene pek kısmet olmadı. Annemin en büyük isteği başkanla tanışmaktı, o gerçekleşti. Şimdi de antrenmana gidip futbolcularla tanışıp imzalı forma almak istiyor. Tek isteği bu. Onun dışında devamlı işimiz, evimizin her köşesi siyah beyaz. Arabamız siyah beyaz. Bizim gönlümüz siyah beyaz diyelim dedi.

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