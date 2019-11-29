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Bolu 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi
6 saat önce
9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildiBolu'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulamada İstanbul yönüne giden bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramada 9,5 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V. Ç. adliyeye sevk edildi.
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