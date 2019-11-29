Son Dakika Haberleri: Bolu 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Bolu 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi

6 saat önce

9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildiBolu'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.

9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulamada İstanbul yönüne giden bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramada 9,5 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V. Ç. adliyeye sevk edildi.

Bolu 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
Kartal'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi İpek böceği destekleme ödemeleri bugün yatırılacak Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:31:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]