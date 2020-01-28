Bolu'a kafede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bolu'da, faaliyette olmayan kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi'nde Atatürk Orman Parkı'nın içinde bulunan ve kış mevsimi dolayısıyla hizmet vermeyen kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle bekçilerinin telsiz anonsu üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ahşap yapıdaki yangını kısa sürede söndürdü.

Polis de meraklı vatandaşları zaman zaman patlamaların gerçekleştiği kafeden uzaklaştırdı.

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.