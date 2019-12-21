Bolu abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi - Son Dakika

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Bolu abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi
6 saat önce
BOLU Abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
BOLU Abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi
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