Bolu abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi - Son Dakika

Bolu abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi

6 saat önce

BOLU Abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi.

BOLU Abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi

Bolu abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
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