Bolu'nun "Ayvaz"ı TEKNOFEST'te sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'nun "Ayvaz"ı TEKNOFEST'te sergileniyor

01.09.2022 17:01
Bolu'nun "Ayvaz"ı TEKNOFEST'te sergileniyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince ilk kez 2017 yılında tasarlanan elektrikli araç Ayvaz'ın beşinci versiyonu "Ayvaz Neo", yenilenen tasarımı ve yüksek performansıyla TEKNOFEST KARADENİZ'de yer alıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince ilk kez 2017 yılında tasarlanan elektrikli araç Ayvaz'ın beşinci versiyonu "Ayvaz Neo", yenilenen tasarımı ve yüksek performansıyla TEKNOFEST KARADENİZ'de yer alıyor.

Üniversite bünyesinde 2017'de, TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışmalarına katılmak üzere kurulan Ayvaz Elektromoil Takımı, "Ayvaz" adı verilen ilk aracını üretti.

Daha sonraki yıllarda aynı yarışmaya katılmak üzere Ayvaz'ın yeni versiyonlarını yapan üniversite öğrencileri, aynı yarışmada her yıl yeni dereceler kazandı.

Bilgisayar, elektrik, elektronik ve makine mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin güç birliği yaparak ürettikleri elektrikli araç, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtılıyor.

Vatandaşlar, festival alanında tur attıkları elektrikli araçla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve Ayvaz Elektromoil Takım Kaptanı Serhat Ekinci, AA muhabirine, Ayvaz Neo'nun TÜBİTAK tarafından İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen yarışmada tasarım ödülü aldığını söyledi.

Ayvaz Neo'nun yarışmayı en hızlı tamamlayan araç olduğunu belirten Ekinci, "Takım olarak verimlilik kulvarında giderken tasarımdan da kopmamayı hedefliyoruz. Göze hitap etmenin yanı sıra konforlu ve insanların kullanacağı araçlar yapmak istiyoruz. Yani gerçekten bir araca benzemesini istiyoruz." dedi.

Araçta performansa da önem verdiklerini vurgulayan Ekinci, "Fiberglas malzemeden yapıyoruz araçlarımızı. Bu kez çok daha hafif bir araç tasarladık. Bütün tasarımı ve uygulamaları bize ait. Bütün parçalarını kendimiz ürettik." diye konuştu.

Öğrencilerin mezun olacağını ancak Ayvaz'ın varlığını sürdüreceğini dile getiren Ekinci, "Ayvaz bizden sonra da yoluna devam edecek. Yıllar sonra üniversitemize döndüğümüzde bunun çok daha iyi duruma gelmesini istiyoruz. Bireysel olarak belki seri üretim bir otomobil üretemeyeceğiz ancak bu konuda otomotiv sektörüne çok şey kazandırabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Darp edilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar Darp edilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar Başkan Ekinci, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi Başkan Ekinci, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi
Kaynak: AA

Tragger, Ekinci, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'nun 'Ayvaz'ı TEKNOFEST'te sergileniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 17:03:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'nun "Ayvaz"ı TEKNOFEST'te sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement