Son Dakika Haberleri: Bolu Abant Kış Uçuşları Festivali Başladı

Bolu Abant Kış Uçuşları Festivali Başladı

1 saat önce

Bolu'da, 3'üncüsü düzenlenen Abant Kış Uçuşları Festivali model uçak akrobasi gösterisi ile başladı.

Bolu'da, 3'üncüsü düzenlenen Abant Kış Uçuşları Festivali model uçak akrobasi gösterisi ile başladı.Bolu'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Abant Kış Uçuşları Festivali, renkli açılış töreniyle başladı. Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği öncülüğünde gerçekleştilecek olan festivalin açılışında, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide model uçak akrobasi gösterisi yaptı. Motorlu yamaç paraşütü de gökyüzünde güzel görüntülere neden olurken, paraşütten açılan Türk bayrağı kalabalık tarafından alkış aldı. Gösterilerin ardından, etkinliğe katılan vatandaşlar bir alışveriş merkezi içerisinde kurulan ve 45 ilin havadan çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı İsmail Uçar, 9-10 Şubat'ta Abant'ta kar üzerinde uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu şekilde etkinliğimizi bitirmiş olacağız. dedi.

Türk Hava Kurumu'nda Yamaç Paraşütü öğretmeni Orhan Özgülbaş ise, Bizler de buraya Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği'ni desteklemek üzere Türk Hava Kurumu olarak geldik. Akrobasi model uçak, motorlu yamaç paraşütü ve gökyüzünden Türkiye manzaraları fotoğraf sergisini getirerek destekte bulunuyoruz. Buradaki 175 fotoğraf, 2005 yılından beri devam eden bir projenin eseri. Yaklaşık 45 ilin fotoğrafı var. Bir hafta süreyle burada olacak. Türkiye'nin tarihsel ve doğal güzelliklerini uçarken görüntüledik. diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
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