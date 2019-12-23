Bolu-abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı- aktüel - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu-abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı- aktüel - Son Dakika

Bolu-abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı- aktüel

6 saat önce

Abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı- AKTÜEL.

BOLU-Abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı- AKTÜEL

Bolu-abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı- aktüel

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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