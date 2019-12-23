Bolu-abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı- aktüel - Son Dakika

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Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti

Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı