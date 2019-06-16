BOLU ABANT'TA YILLARDIR KULLANILAN FAYTONLAR TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat
Parkı'nda fayton çeken bir atın yorgunluktan baygın düştüğü görüntüler tepki yaratırken, tatilciler tabiat parkında atların gün boyu tatilcileri gezdirmek için kullanılırken bitkin düştüğünü, faytonların kullanılmamasını istedi. Bazı vatandaşlar da faytonların Abant'ın simgesi olduğunu savundu. Bolu
'da geçen hafta yorgunluktan baygın düşen bir atın görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Atın üzücü görüntüleri medyada da haber oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından Bolu Hayvanları Koruma Derneği(BOLHAYKO) savcılığı suç duyurusunda bulundu. Uzun yıllardır Abant'ta süren fayton gezileri tartışılmaya başlandı. Abant'a tatil için gelen vatandaşlar, faytonların kullanılmamasını istedi. Bazı vatandaşlar ise faytonların Abant'ın simgesi olduğunu, uygun bakım koşulları ve yeterli dinlenme sağlanması halinde çalıştırılmasında bir sakınca olmadığını söyledi. Faytonculuk yapanlar ise atların gayet bakımlı olduğunu, özenle bakıldığını ve fazla zorlanmadığını belirtti. Trabzon
'dan tatil için Bolu'ya gelen Şükrü Küçük, Faytonların bu bölgeye, Abant'a renk kattığını düşünüyorum ama hayvanların yorgunluktan bayılması çok doğru bir şey değil. Sahiplerinin onları bir şekilde o kadar yormaması gerektiğini düşünüyorum. Ama faytonlar bölgeye renk katıyor. Dinlendirilerek, yormadan, bayılacak hale gelmeden olması lazım. Onlar da bir can. dedi. Hatay
'dan eşi ile birlikte Abant'ı gezmeye gelen Yücel Özdağ ise Bu hayvanlara yapılan bir zulümdür. En kısa zamanda hayvan hakları korumasının gelmesi gerekiyor. Bu zulme son verilmesi gerekiyor. İnsanların buna binerek bunu teşvik etmeleri çok yanlış. Biz hayvanları seviyoruz. Hayvanları korumalıyız. Bu dünya hepimizin. Faytonlar kesinlikle kaldırılmalı. Bunun yerine alternatif şeyler yapılmalı. Mesela elektrikli araçlar olabilir. Bunlar atlar yerine kullanılabilir. Hayvan yerine elektrikli bir araçla buralar gezilebilir. diye konuştu.
Ailesi ile birlikte Türkiye
turu yapan Hasan Felek ise Korunaklı olduğu sürece olabilir. Günde süreç olarak 5-6 saatlik çalışma yerine 1-2 saatlik çalışma ile hem hayvanlar korunabilir. Hem dinlendirilerek yapılabilir. Burayı görmek isteyenler de onu tatmak istiyor aynı zamanda fakat dediğimiz gibi biraz daha süreci kısa tutarak çok kazanç değil de daha insanlara hizmet için sunulabilir. ifadelerini kullandı.
30 yıldır Abant'ta faytonculuk yapan Hayrettin Türe, Atlarımız doğal yaşamda yeşimin içinde, çimenin içinde yaşıyorlar. Atlar bakımlı. 8-10 tane atımız var. Yorulduğu zaman hepsi 2 turda bir değiştiriyoruz. Vatandaşlar da atların burada olmasından memnun. Yabanı misafirler Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Abant'ı artık herkes biliyor. Yeni bir şey değil bu. 30-40 yıldır burada faytoncular var.