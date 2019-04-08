Son Dakika Haberleri: Bolu Adliye Sarayı'nda Tören

Bolu Adliye Sarayı'nda Tören

1 saat önce

Bolu Adliye Sarayı'nda meslekte 25 yılını dolduran ve göreve yeni başlayan 69 kişiye, düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.

Bolu Adliye Sarayı'nda Tören, System.String[]
Bolu Adliye Sarayı'nda meslekte 25 yılını dolduran ve göreve yeni başlayan 69 kişiye, düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.

Bolu Adliye Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda, meslekte 25 yılını dolduran ve göreve yeni başlayan 69 kişi için belge töreni düzenlendi.

Törene, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, savcılar Alperen Ertürk, Serkan Birdane, Selahattin Halefoğlu, Hüseyin Kantar ve Mehmet Emin Çıplak, meslekte 25 yılını dolduranlar ve göreve yeni başlayanlar katıldı.

Başsavcı Önder Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından gönderilen ve mesleğinde 25 yılı dolduran personele teşekkür belgelerini ve göreve yeni başlayan personele de hayırlı olsun belgelerini verdiklerini belirterek, "Bir taraftan 25 yılını dolduran emektar meslektaşlarımız, bir taraftan yeni göreve başlayan işin başında olan meslektaşlarımız. Bu vesile ile iki kuşak bir araya geldi. Biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

Düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri ile belge alanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:28 Kaynak: AA

Önder Yaman, Bolu, Güncel
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