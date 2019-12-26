Bolu Adliyesi'nde 'Seri Muhakeme Bürosu' kuruldu - Son Dakika

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak "seri muhakeme usulü" hükümleri doğrultusunda kurulan özel büroda bir savcı görevlendirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 24 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ceza muhakemesinde geleneksel kovuşturma usulüne alternatif oluşturacak seri muhakeme usulüne ilişkin düzenlemeler yapıldığı belirtildi ve bunun nasıl uygulanacağına ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, belli suçlarda muhakeme sürecini kısaltmayı hedefleyen seri muhakeme usulüne yönelik cumhuriyet savcısınca uygulanacak esasların kendine özgü ve ayrıntılı olduğu ifade edilerek, usulün tek elden, verimli, hızlı ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak üzere başsavcılık bünyesinde "Seri Muhakeme Bürosu" kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği büroda, soruşturma sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde Türk Ceza Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Kooperatifler Kanunu'ndaki bazı suçlarda uygulanacak.

Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi usul hakkında bilgilendirecek. Savcı, seri muhakeme usulünün uygulanmasını şüpheliye teklif edecek. Şüphelinin kabul etmesi halinde bu usul uygulamaya konacak.

Savcı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında belirleyeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyecek.

Seri muhakeme bürosu hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, hayata geçirilen bu uygulama kapsamında belirlenen 13 farklı suç ile ilgili mahkemelerin meşgul edilmeden savcılıktan karar verilebileceğini belirtti.

Seri muhakeme usulünde şüphelinin ilk olarak kolluk kuvveti ve cumhuriyet savcısı tarafından bilgilendirileceğini anlatan Yaman, "Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi adliyeye davet edecek ve suçla ilgili hakkında soruşturma yürütüldüğünü, dilerse seri muhakeme usulü ile bu soruşturmanın sonlandırılacağını ve onu ne gibi sonuçların beklediğini açıklayacak. Şüpheli eğer bu teklifi kabul ederse avukat huzurunda seri muhakeme usulünü kabul ettiğini beyan edecek. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı hemen bir talepname düzenleyecek ve ilgili mahkemeden verilen bu kararın hükmün onaylamasını isteyecek. Bu işlemler aynı gün yapılacak. Seri muhakeme usulü ile hem şüpheli kısa sürede hangi ceza ile karşılaşacağını öğrenecek, hem de bu suçlarla ilgili yargılamalar sisteme dahil edilmediği için daha nitelikli suçlara soruşturma vakti ve imkanı ayrılmış olacak." dedi.

Yaman, seri muhakeme usulünden faydalanacak şüpheli hakkında kanunda belirtilen cezanın yarısının verileceğini de dile getirerek, "Örneğin alkollü araç kullanan kişiye eğer 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veriliyorsa burada savcı şüpheliye 3 ay yerine 1 ay 15 gün ceza verebilecek. Yani yasada öngörülen cezanın yarısı uygulanacak. Suçun paraya çevrilmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi şartlardan da yararlanmış olacak." şeklinde konuştu.