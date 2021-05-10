Bolu AFAD personeline dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan personele dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi.
İl AFAD Müdürlüğü personelinin arama kurtarma potansiyelinin geliştirilmesi ve ekip personellerinin yetiştirilmesine yönelik eğitimlere hız verildi.
Bu kapsamda, Çakmaklar off-road alanında bulunan kayalık alanda tripot ve hareketli tripot malzemelerinin kullanımına yönelik tatbiki eğitimler gerçekleştirildi.
Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kayada hareketli tripot ile istasyon kurma ve yamaç inişi başarıyla yapıldı.
Eğitimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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