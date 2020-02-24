Bolu ak parti genel başkan yardımcısı yazıcı dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı insansız hava aracı ve helikopter imal edildiğini vurgulayarak, 'Mühimmatımızı geliştirdik, çeşitlendirdik. Piyade tüfeğimiz bile yoktu. Milli Piyade Tüfeğimizi yaptık. Dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik. Bu imalatları yaparak çok kıymetli operasyonları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Bolu Merkez ilçe 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün salonunda gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Merkez ilçe Başkanı, tek liste ile yeniden aday olan Kazım Konak ve partililer katıldı.

70 SENTE MUHTAÇ BİR ÜLKEYİ ALDIK

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yaptığı konuşmada, İktidara geldiklerinde ülkenin 70 sente muhtaç olduğunu belirterek, "Bütçe milletin, hazine milletin. Hükümetler milletin hazinesini bütçesini proje yapıp onlara tahsis etmekten ibaret faaliyetlerle yetinemezler. Hükümet, milletin hazinesini büyütecek. Orayı çoğaltacak. Kaynaklar sınırlıysa artıracak. 70 sente muhtaç bir ülkeyi aldık, gece gündüz demeden, 'Durmak yok yola devam' diyerek Türkiye'nin bütçesini büyüttük. İhtiyaçları gidermek için öncelikleri belirledik. Bütçe imkanlarını bu önceliklere tahsis ederek Türkiye'yi bulunduğu yere taşıdık. Türkiye yönetimi devraldığımız tarihte ne durumdaydı, bugün ne durumda. Aradaki farkı AK Parti hükümetlerinin, AK Parti'nin millet desteğiyle bu ülkeye sağladığı kazanımlardır." diye konuştu.

TÜRKİYE BU OPERASYONLARI YAPMAK ZORUNDAYDI

Hayati Yazıcı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla, bölgede dünya ölçeğinde önemli bir aktör olduğunu herkese gösterdiğini ifade ederek,"350 dolayında general rütbesinde subayımız vardı. 160'a yakını FETÖ'den darbe faili olarak ordudan ihraç edilmiş bir orduyla biz tarihin en kıymetli operasyonunu Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptık. 2018 Ocak ayında ikinci bir operasyon yaptık. Zeytin Dalı operasyonu. 2019 Ekim ayında Barış Pınarı Operasyonu yapıldı. İç ve dış güvenliğimiz açısında çok önemli operasyonlardı. Anlayan var anlamayan var. Ağzı olan herkesin konuştuğu bir ülkemiz var. Türkiye bu operasyonları yapmak zorundaydı ve bu operasyonlarla bu bölgede dünya ölçeğinde bir aktör, önemli bir ülke olduğunu herkese gösterdi." dedi.

İKTİDARA GELDİĞİMİZDE YÜZDE 70 İHTİYAÇ BAKIMINDAN DIŞA BAĞIMLI BİR ÜLKEYDİK

AK Parti'yle birlikte Türkiye'nin dışa bağımlılığının yüzde 70'ten 30'a indiğini aktaran Yazıcı, "İktidara geldiğimizde yüzde 70 ihtiyaç bakımından dışa bağımlı bir ülkeydik. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyorduk. Bakım ihtiyacı olunca sorun, yedek parça ihtiyacı olunca binbir bahane. İşte şimdi kendimiz ürettik. İşte yeri ve milli olmak bu. Helikopterimiz imal ettik. Denizaltılarımızı devreye koyduk. Mühimmatımızı geliştirdik, çeşitlendirdik. Piyade tüfeğimiz bile yoktu. Milli Piyade Tüfeğimizi yaptık. Dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik. Bu imalatları yaparak çok kıymetli operasyonları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirmiştir." şeklinde konuştu.