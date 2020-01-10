Bolu akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü - Son Dakika

Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü

BOLU'da, araç çekiciliği işi yapan Onur Çakır(34), yolda gördüğü aküsü biten engelli aracındaki Melek Söğütoğlu'nu ve aracını çekiciye yükleyerek evine bıraktı.

Dün akşam saatlerinde işten çıkıp evine giden Onur Çakır, Sağlık Mahallesi'nde seyir halinde olduğu sırada yol üzerinde engelli aracının aküsü bittiği için yolda kalan Melek Söğütoğlu'nu gördü. Çakır, dondurucu soğukta yaşlı kadının yolda kalmasına dayanamadı ve engelli aracını kadın ile birlikte çekicinin arka kısmına yükledi. Onur Çakır, engelli aracını güvenli şekilde çekiciye bağladı. Onur Çakır, çok yavaş şekilde ilerleyerek yaşlı kadını yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan evine bırakarak ailesine teslim etti. Yaşlı kadın ve ailesi davranışından dolayı Onur Çakır'a teşekkür etti.

Yaşlı kadının çekici üzerindeki yolculuğu fotoğraf karelerine de yansıdı. Söz konusu fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Yaptığı davranışı insanlık namına herkesin yapabileceğini söyleyen Onur Çakır, "Akşam sanayiden çıkıp evime doğru gidiyordum. Yolun kenarında tekerlekli sandalyede bir bayan gördüm. Yanında da bir kişi ona yardım etmeye çalışıyordu. Ben de durup yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığını sordum. Akülü arabası arızalanmış. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Aracıma yükledim. Evini tarif etti. Ben de evine götürdüm. Hava soğuktu. Ailesine teslim ettik. Yaptığımız insanlık namına bir şeydi. Her duyarlı vatandaşın yapacağı bir şeydi. Tabi çok yavaş şekilde ilerledim. Hem güvenlik açısından hem de soğuktan etkilenmemesi için. Aracını güvenli şekilde bağlamıştım zaten. Birkaç arkadaşın yardımıyla düzgün bir şekilde indirip evindeki ailesine teslim ettik. Herkesin yapması gereken bir şey. Her duyarlı vatandaşın insanlık namına yapması gereken şeyler bunlar." dedi.