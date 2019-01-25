İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) ve Türkiye İzcilik Federasyonu
iş birliğinde düzenlenen "Bolu Aladağ
İleri Düzey
Kış İzci Kampı" devam ediyor.
İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 haftalık periyotlarla 3 farklı dönem şeklinde Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen kamp programının ikincisi, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
?Başalan Yaylası Tevfik Rüştü Günday İzcilik Tesisi'nde gerçekleştirilen kampta, İBB Spor Kulübü izcileri, İstanbul izcileri, Milli ve Mahalli kamp izcileri olmak üzere toplam 600 izci katılacak.
Kampa giden çocuklara ilk yardım, arama-kurtarma, kardan ev yapma, harita ve yön bulma gibi birçok eğitim verilecek.
Kış izci kampında yer alabilmek için izcilerin, federasyon tarafından gerçekleştirilen ünite çalışmalarında yer alarak aday izciliği tamamlamış olmaları, İBB'nin Beykoz
Yaz İzci Kampı'na en az iki kez, Çanakkale
Milli Bilinç Kampı'na da bir kez katılmış olmaları gerekiyor.
Son hafta 4-10 Şubat'ta uluslararası nitelikte olacak kampa, Türk izcilerle birlikte Filistinli, Mısırlı ve Türkmen izcilerden oluşan yaklaşık 500 genç yer alacak.
Kampın 20- 26 Ocak
tarihlerinde gerçekleştirilen dönemine, İBB'ye bağlı 150 izcinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen 680 çocuk katıldı.
İzci olmak isteyenler, Türkiye İzcilik Federasyonuna başvuruda bulunabilecek.