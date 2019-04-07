Son Dakika Haberleri: Bolu Alkollü Sürücünün Çarptığı Otomobil, Alev Alev Yandı

Bolu Alkollü Sürücünün Çarptığı Otomobil, Alev Alev Yandı

1 saat önce

Bolu'da, alkollü olarak otomobil kullanan Hamza Balta (26), önünde giden Hakan Esen'in (32) otomobiline çarptı.

Bolu'da, alkollü olarak otomobil kullanan Hamza Balta (26), önünde giden Hakan Esen'in (32) otomobiline çarptı. Esen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atıp, ters dönerek, alev aldı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında, D-100 yolu Beşkavaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hakan Esen yönetimindeki otomobil, arkasından gelen ve 0.50 promil alkollü olduğu öğrenilen Hamza Balta'nın kullandığı 14 ER 920 plakalı otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıktı. Esen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atarak, ters döndü. Kazada sürücüler ile takla atan otomobilde bulunan Tolunay Özdemir (23) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobillerdeki yaralılar çıkarıldı. Yaralılar çıkarıldıktan sonra ters dönen otomobil alev aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekibi ise otomobilden yükselen alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hamza Balta hakkında, 'alkollü olarak araç kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:44 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gişelere Tersten Giren Otomobille Kafa Kafaya Gelen Aracın Sürücüsü, Faciayı Önledi Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:59:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Alkollü Sürücünün Çarptığı Otomobil, Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]