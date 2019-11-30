Son Dakika Haberleri: Bolu alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı
Son Dakika Güncel Bolu alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika

Bolu alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı

6 saat önce

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptıBolu'da, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı

Bolu'da, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.

Kaza dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Fatih B. idaresindeki 14 AV 988 plakalı otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen otomobil ise önünde bulunan 3 otomobil ile yol kenarı ve kaldırımda bulunan 3 motosiklete çarptı. Kazada araç sürücüsü yara almazken, yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin yaptığı alkol kontrolünde araç sürücüsü Fatih B., 2.22 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. Kazada toplam 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bolu alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı

Karaçayır Mahallesi, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:06 Kaynak: DHA
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