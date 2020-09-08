BOLU Alt yapı çalışmasında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi - Son Dakika

Alt yapı çalışmasında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi

BOLU'da alt yapı çalışması nedeniyle kazılan sokakta patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. Alt yapı çalışması nedeniyle kazı yapılan sokakta iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Patlayan doğalgaz borusunun sızıntı sesini fark eden ekipler olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Sızıntı sesini duyan ve dükkanlarında bulunan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Zabıta ekipleri tarafından sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Dükkanlarında bulunan vatandaşlar ise sızıntı kesilene kadar dükkanlarına giremedi. Olay yerine gelen ekipler, doğalgaz hattını keserek sızıntıyı önledi. Doğalgaz hattının kesilmesinin ardından ekipler patlayan doğalgaz borusunu onarma çalışmalarına başladı. Hattın ulaştığı bazı evlere bir süre doğalgaz verilemeyeceği öğrenildi.