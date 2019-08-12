BOLU APARTMANIN DUVARINA ÇIKAN SİNCAP SOPA UZATILINCA AŞAĞI İNDİ

BOLU'da, bir evin duvarına çıkan sincap itfaiyenin müdahalesi ile aşağı inerek gözden kayboldu.

BOLU'da, bir evin duvarına çıkan sincap itfaiyenin müdahalesi ile aşağı inerek gözden kayboldu.

İzzet Baysal Mahallesi Şelale Sokak'ta oturan Suat Güneş, evinin duvarında bir sincap olduğunu gördü. Güneş, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri apartmanın giriş bölümündeki duvara tutunmuş haldeki sincaba doğru sopa uzattı. Sincap temas olunca aşağı inerek hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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